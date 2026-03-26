Equitable et Corebridge vont fusionner dans une opération entièrement en actions de 22 milliards de dollars

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(Ajout de détails sur l'opération)

Les assureurs Equitable EQH.N et Corebridge CRBG.N ont annoncé jeudi qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui donnerait naissance à une société américaine de 22 milliards de dollars spécialisée dans les retraites, l'assurance-vie et la gestion d'actifs.

L'opération donnera naissance à une société combinée disposant de plus de 1 500 milliards de dollars d'actifs gérés et administrés et comptant plus de 12 millions de clients.

Les assureurs cherchent à grossir pour rester compétitifs, développer leurs activités, conserver davantage de bénéfices et renforcer leur position sur les marchés de la retraite et du patrimoine.

Les actions de Corebridge, qui a été séparée d'AIG AIG.N en 2022, ont augmenté de 2,4 % dans les échanges avant bourse.

"La société combinée bénéficiera d'une position concurrentielle forte et d'une croissance accélérée sur les marchés de la retraite, de l'assurance-vie et des institutions, ainsi que de la gestion d'actifs et de patrimoine", a déclaré Mark Pearson, directeur général d'Equitable.

L'opération réunit trois entreprises - Corebridge, Equitable et AllianceBernstein - pour créer une société de services financiers diversifiés.

Chaque action en circulation de Corebridge sera échangée contre une action de la nouvelle société mère, tandis que chaque action en circulation d'Equitable sera échangée contre 1,55516 action de la nouvelle société mère.

L'entité combinée aura son siège à Houston, au Texas, et opérera sous le nom d'Equitable. Elle devrait générer un bénéfice d'exploitation de plus de 5 milliards de dollars.

Les actionnaires de Corebridge détiendront environ 51 % de la nouvelle société, tandis que les investisseurs d'Equitable en détiendront environ 49 %.

L'opération, qui devrait être finalisée d'ici à la fin de 2026, devrait accroître les bénéfices de plus de 10 % d'ici à la fin de 2028.

Le directeur général de CorebridgeMarc Costantini dirigera la société issue de la fusion, tandis que Mark Pearson, directeur général d'Equitable, occupera le poste de président exécutif.

Morgan Stanley a conseillé Corebridge, tandis que Goldman Sachs a conseillé Equitable.