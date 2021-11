Equita et Cordusio SIM lèvent 50M€ pour un fonds de private equity italien

(NEWSManagers.com) - Equita Capital SGR, la société de gestion alternative du groupe Equita, et Cordusio SIM, boutique du groupe UniCredit dédiée à la gestion de fortune, ont levé 50 millions d' euros pour leur Eltif Equita Smart Capital au cours d' un premier closing. Ce fonds, investi dans des entreprises italiennes non cotées, a comme objectif final de lever 140 millions d' euros.

Le fonds a suscité l' intérêt des investisseurs " grâce à sa spécialisation sur l' Italie et le private equity, et aussi en raison des avantages fiscaux prévus par la réglementation sur les PIR alternatifs " , explique un communiqué. La clientèle ciblée est celle des particuliers et des professionnels.

Equita Smart Capital est distribué par Cordusio SIM et Allfunds Bank. Il a une durée de huit ans et une période d' investissement de quatre ans.