Equita abaisse la note d'Avio à "conserver", le rebond du secteur spatial limitant le potentiel de hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Equita dégrade la note du fabricant italien de fusées Avio AVI.MI , car la récente remontée liée à l'optimisme des investisseurs concernant les valeurs spatiales limite désormais le potentiel de hausse par rapport à son objectif

** L'action Avio a gagné 35% depuis que SpaceX a officiellement déposé son dossier d'introduction en bourse le 20 mai, ce qui a renforcé le sentiment à l'égard du secteur

** Toutefois, le courtier relève son objectif de cours de 9,5% à 46 € (53,6 $), confirme ses estimations de prises de commandes pour 2026 et reste optimiste quant à la réalisation des objectifs du plan industriel d'Avio

** "Nous n'excluons pas que le sentiment positif du secteur puisse perdurer, notamment grâce aux afflux de fonds et d'ETF spécialisés, mais le potentiel de hausse par rapport à notre objectif a été réduit", indique-t-il dans une note

** Equita est désormais le seul analyste sur cinq à attribuer une note "neutre"; les quatre autres ont des recommandations "d'achat" – données LSEG

** L'action recule d'environ 5%, sous-performant l'indice italien de l'ensemble des actions .FTITLMS , qui progresse de 0,1%

(1 $ = 0,8578 euros)