Equinor vend sa part dans un champ pétrolier brésilien pour 3,5 milliards de dollars

information fournie par Boursorama avec AFP • 02.05.2025 • 16:42 •

Le groupe américain de pétrole et de gaz Chevron a enregistré une baisse de plus de 36% de son bénéfice net au premier trimestre, pâtissant de la persistance des marges faibles du raffinage, d'effets défavorables des taux de change et de revenus plus faibles en ... Lire la suite