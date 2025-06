Equinor: renforce sa présence au Brésil information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé avoir obtenu un bloc (le S-M-1617) à l'occasion du 5ᵉ appel d'offres permanent ouvert au Brésil, consolidant ainsi sa position dans le pays.



Située dans le bassin de Santos, cette nouvelle licence est proche du bloc S-M-1378 déjà détenu par Equinor, ce qui renforce la cohérence stratégique de son portefeuille local.



Le bloc a été attribué à 100% à Equinor, avec un bonus de signature de 30,5 millions de réals brésiliens, soit environ 5,5 millions de dollars américains.



La société prévoit de réaliser des évaluations géologiques et géophysiques pour préparer les futures activités d'exploration.



Veronica Coelho, vice-présidente senior et directrice pays pour le Brésil, déclare que cette attribution offre ' des options de longévité pour le Brésil et démontre notre engagement continu et notre volonté de croissance dans le pays '.





