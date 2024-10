Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: réalise une maintenance pour un parc éolien information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 16:33









(CercleFinance.com) - Equinor et Masdar annoncent qu'une maintenance importante a été menée à bien sur le parc éolien offshore flottant Hywind Scotland. Les cinq turbines sont désormais connectées.



Pour mener à bien cette campagne, les turbines ont été remorquées à la base de Wergeland à Gulen, en Norvège, pour y subir les opérations de maintenance.



Trine Ulla, vice-président d'Equinor pour les opérations au Royaume-Uni, a déclaré : ' Premier parc éolien offshore flottant au monde, Hywind Scotland a démontré l'immense potentiel de l'éolien flottant. Cette campagne de maintenance nous a permis d'acquérir des connaissances précieuses qui nous aideront à affiner les pratiques de maintenance et à optimiser cette technologie pour l'avenir'.





