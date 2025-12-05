Equinor réalise ses plus importantes découvertes de l'année dans la zone de Sleipner
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 09:32
Les volumes récupérables sont estimés entre 5 et 18 millions de mètres cubes standards, soit 30 à 110 millions de barils. Ces ressources pourront être rapidement raccordées aux infrastructures existantes pour alimenter le marché européen.
Kjetil Hove, vice-président exécutif Exploration & Production Norway, souligne que ces résultats "démontrent l'importance de maintenir l'activité d'exploration sur le plateau continental norvégien", évoquant un développement rapide, à faible impact environnemental et à forte rentabilité, qu'Equinor entend accélérer.
Attribuée en 2022 dans le cadre de l'APA (Awards in Predefined Areas), la licence a bénéficié de la technologie sismique OBN (Ocean Bottom Node) pour affiner l'imagerie géologique. Le groupe prévoit encore cinq forages exploratoires dans la zone de Sleipner, un hub clé pour les exportations de gaz norvégien.
La licence est détenue par Equinor Energy AS (60%) et Aker BP ASA (40%).
Le titre recule de 0,3% vers 9h30 à Oslo, dans un marché en hausse de 0,6%.
