Equinor réalise l'acquisition du parc éolien Esquina do Vento au Brésil
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 09:51
Le complexe est situé dans l'État du Rio Grande do Norte. L'acquisition est réalisée par la filiale à 100 % d'Equinor, Rio Energy.
Les énergies renouvelables onshore et les systèmes de stockage d'énergie par batterie constituent un élément central de la stratégie énergétique d'Equinor.
" Avec cette acquisition, nous nous développons dans les énergies renouvelables et renforçons notre portefeuille d'énergie intégrée, où l'éolien, le solaire et le trading collaborent pour fournir une énergie compétitive et fiable ", a déclaré Helge Haugane, vice-président exécutif de l'énergie chez Equinor.
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