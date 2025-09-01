Equinor: projet de participation à la levée de fonds d'Orsted
Orsted, touché de plein fouet par la suspension par l'administration Trump de son projet éolien offshore 'Revolution Wind' aux Etats-Unis pour des raisons de 'sécurité nationale', a présenté le 11 août un plan d'augmentation de capital d'un montant de 60 milliards de couronnes destiné à lui permettre de faire face à ce revers inattendu.
'Face aux défis rencontrés par l'éolien en mer, le secteur va connaître une consolidation et l'émergence de nouveaux modèles économiques', indique Equinor, qui estime qu'une collaboration industrielle et stratégique plus étroite avec Orsted pourrait permettre de créer de la valeur 'pour l'ensemble des actionnaires des deux entreprises'.
Avec des parts de 10%, Equinor était en date du 31 décembre 2024 le deuxième actionnaire d'Orsted derrière l'Etat danois (50,1% du capital).
Dans un communiqué, la compagnie pétrolière norvégienne indique qu'elle compte souscrire à l'opération à hauteur de six milliards de couronnes, soit autour de 939 millions de dollars.
Les analystes expliquent qu'Orsted n'a eu d'autre choix que de lancer une augmentation de capital dans la mesure où il va lui être difficile, voire impossible, de céder Sunrise Wind, dans le contexte actuel du marché offshore aux Etats-Unis.
L'opération vise à améliorer la structure de capital afin d'éviter tout risque de dégradation de la notation, accroître la flexibilité financière pour optimiser le
calendrier des cessions restantes et à plus long terme dégager les ressources nécessaires aux nouveaux appels d'offres attendue en Europe.
Mais la taille de l'augmentation de capital, proche de la moitié de la capitalisation actuelle, doit également impliquer une dilution significative des actionnaires existants.
