Equinor: production record pour le champ Troll en 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que le champ de Troll, en mer du Nord, a établi un record de production en 2024 avec 42,5 milliards de mètres cubes standards de gaz naturel, soit une augmentation de près de 10 % par rapport au précédent record de 2022.



Selon Kjetil Hove, vice-président exécutif d'Equinor pour l'exploration et la production en Norvège, ce record confirme le rôle clé du champ Troll dans la sécurité énergétique européenne.



Equinor ajoute que la régularité de la production, l'électrification partielle des plateformes Troll B et C, et les améliorations des installations -notamment à Kollsnes- ont permis de réduire les émissions de CO2 d'environ 90 000 tonnes en 2024.





