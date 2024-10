Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: production arrêtée sur la plateforme Spleipner B information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - L'équipe d'intervention d'urgence d'Equinor a été informée d'un dégagement de fumée dans une salle de commutation de la plateforme Sleipner B le 22 octobre à 04h40. Le navire Skandi Mongstad a été mobilisé dans la zone.



Sleipner B est une plateforme de production sans personnel située dans la zone de Sleipner Vest en mer du Nord, à 12,5 km de la plateforme Sleipner A.



La production a été arrêtée et l'installation a été dépressurisée.



L'organisation d'intervention d'urgence d'Equinor a été mobilisée et les autorités compétentes ont été informées.





