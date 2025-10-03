 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 071,60
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Equinor présente ses conclusions au sujet de l'accident mortel à Melkøya
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 10:03

Equinor annonce la finalisation de son enquête interne sur l'accident survenu le 24 avril 2025 au chantier de l'usine Hammerfest LNG à Melkøya (Norvège), où un employé est tombé de 4,4 mètres lors d'activités de coffrage.

L'investigation conclut que l'accident résulte de plusieurs facteurs liés à la coordination entre Equinor, le contractant principal Aibel et le sous-traitant Consto. Les manquements concernent la gestion des compétences, l'exécution des travaux et la transmission des instructions de sécurité.

'Quand des incidents graves surviennent, c'est que nous avons échoué. Nous tirerons les enseignements de ce rapport et suivrons ces points avec nos fournisseurs', a commenté Irene Rummelhoff, vice-présidente exécutive Marketing, Midstream & Processing chez Equinor.

Christina Dreetz, vice-présidente senior des installations terrestres, rappelle l'importance du droit et du devoir d'arrêter tout travail jugé dangereux, constatant que ce message 'n'a pas pleinement atteint tous les intervenants'.

Equinor a lancé plusieurs mesures : renforcement de la culture sécurité avec les fournisseurs, amélioration du suivi des compétences et des permis de travail, et recours à une évaluation indépendante de la culture de transparence. Aibel et Consto ont également pris des mesures correctives, notamment sur la formation et la vérification des compétences en protection contre les chutes.

Valeurs associées

EQUINOR
246,600 NOK LSE Intl +0,12%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les géants de la tech multiplient les investissements vertigineux dans l'intelligence artificielle (IA), comment est-ce possible et jusqu'à quand ? ( AFP / Hector RETAMAL )
    Des milliards par centaines dans l'IA, comment est-ce possible et jusqu'à quand ?
    information fournie par AFP 03.10.2025 11:47 

    Les géants de la tech multiplient les investissements vertigineux dans l'intelligence artificielle (IA). La semaine dernière, le numéro un des puces du secteur, Nvidia , annonçait encore injecter 100 milliards de dollars pour qu'OpenAI puisse construire ses centres ... Lire la suite

  • Le nouveau grand-duc du Luxembourg, Guillaume, et son épouse Stéphanie, lors de sa prestation de serment, à Luxembourg, le 3 octobre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Guillaume, nouveau grand-duc du Luxembourg, a prêté serment
    information fournie par AFP 03.10.2025 11:45 

    Le Luxembourg célèbre l'avènement d'un nouveau souverain : le grand-duc Guillaume a prêté serment vendredi matin à la tête de cette petite monarchie européenne, juste après l'abdication de son père, Henri. "Je jure d'observer la Constitution et les lois", a déclaré ... Lire la suite

  • Personnel technique sur le site Arkema de Mont. (Crédit: Vincent Colin / Arkema)
    Arkema : Oddo BHF reste positif, mais réduit sa cible
    information fournie par Zonebourse 03.10.2025 11:40 

    Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours actualisé de 72 à 67 euros, après une mise à jour de son modèle de prévisions, avec des BPA réduits de 14% en moyenne sur la période 2025-27. 'Nous comprenons que l'été a été 'tout ... Lire la suite

  • Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    information fournie par BoursoBank 03.10.2025 11:39 

    Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, revient sur les performances du fonds EPVE 3 au premier semestre 2025, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank