Equinor présente ses conclusions au sujet de l'accident mortel à Melkøya
L'investigation conclut que l'accident résulte de plusieurs facteurs liés à la coordination entre Equinor, le contractant principal Aibel et le sous-traitant Consto. Les manquements concernent la gestion des compétences, l'exécution des travaux et la transmission des instructions de sécurité.
'Quand des incidents graves surviennent, c'est que nous avons échoué. Nous tirerons les enseignements de ce rapport et suivrons ces points avec nos fournisseurs', a commenté Irene Rummelhoff, vice-présidente exécutive Marketing, Midstream & Processing chez Equinor.
Christina Dreetz, vice-présidente senior des installations terrestres, rappelle l'importance du droit et du devoir d'arrêter tout travail jugé dangereux, constatant que ce message 'n'a pas pleinement atteint tous les intervenants'.
Equinor a lancé plusieurs mesures : renforcement de la culture sécurité avec les fournisseurs, amélioration du suivi des compétences et des permis de travail, et recours à une évaluation indépendante de la culture de transparence. Aibel et Consto ont également pris des mesures correctives, notamment sur la formation et la vérification des compétences en protection contre les chutes.
