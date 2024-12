Equinor: 'petite découverte' de gaz & pétrole en mer du nord information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir réalisé une découverte à 17 kilomètres à l'ouest du champ de Troll en mer du Nord. La découverte est actuellement estimée entre 2 et 12 millions de barils équivalent pétrole.



Baptisée provisoirement Ringand, cette découverte, évaluée entre 0,3 et 2 millions de m³, contient à la fois du pétrole et du gaz. Il s'agit de la deuxième découverte récente dans cette zone, souligne Equinor.



Cette découverte ne serait probablement pas commercialement viable seule pour un développement isolé.



' C'est une petite découverte, mais située dans une zone intéressante que nous prévoyons d'explorer davantage, compte tenu de l'importante infrastructure existante. Si d'autres découvertes sont faites, il pourrait être pertinent de les combiner afin d'assurer une bonne utilisation des ressources et une rentabilité optimale ', déclare Geir Sørtveit, vice-président principal Exploration & Production West pour le plateau continental norvégien (NCS) chez Equinor.





Valeurs associées EQUINOR 251,15 NOK LSE Intl -1,13%