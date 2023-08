Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: nouvelle découverte en mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé vendredi avoir fait une découverte pétrolière et gazière dans l'un de ses gisements en mer du Nord septentrionale, dont la durée de vie pourrait de ce fait être prolongée.



Le groupe énergétique norvégien estime que sa découverte effectuée sur le champ de Troll/Fram, qui comprend essentiellement du pétrole, se chiffre entre neuf et 35 millions de barils.



Equinor précise qu'il s'agit du neuvième puits foré avec succès sur 12 tentatives effectuées depuis 2019.



La compagnie possède 45% du site, qui se trouve à 130 km au sud-ouest de Bergen, ce qui en fait également l'opérateur tandis que Var Energi en détient 25%.



Vers 16h00, le titre Equinor se repliait de 0,7% alors que l'indice regroupant les valeurs pétrolières et gazières européennes cédait autour de 1%.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.83% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -0.53% EQUINOR OTCBB 0.00%