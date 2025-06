Equinor: met en service sa 1ère centrale solaire au Danemark information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que la production a démarré sur le site solaire d'Ingerslev Å, d'une capacité de 65 MW, situé dans le Jutland, au Danemark.



Ce projet est exploité par BeGreen, filiale détenue à 100 % par Equinor, et constitue le premier actif de cette entité mis en service depuis son acquisition en 2023.



La centrale, composée de plus de 100 000 panneaux solaires et de six postes de transformation, a été construite en moins d'un an. Elle devrait produire environ 68 GWh par an. L'électricité sera commercialisée par Danske Commodities.



Avec ce lancement, les quatre filiales d'Equinor actives dans les renouvelables terrestres et le stockage disposent désormais d'actifs en production, souligne la société.







