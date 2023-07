Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: le consensus raté au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 11:02









(CercleFinance.com) - Equinor a fait état mercredi d'un recul un peu plus marqué que prévu de son bénéfice opérationnel ajusté au deuxième trimestre en raison du repli des prix des hydrocarbures.



Affecté par la baisse des prix des liquides, le groupe pétrolier norvégien a enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 7,5 milliards de dollars contre 17,6 milliards il y a un.



Le consensus le donnait plutôt à 7,6 milliards de dollars.



Le bénéfice net ressort à 2,2 milliard de dollars, là encore inférieur au consensus (2,3 milliards).



La production a été de 1,99 millions de barils d'équivalent pétrole par jour (bepj) au deuxième trimestre, contre 1,98 millions un an auparavant.



Equinor a confirmé sa prévision d'une production en hausse d'environ 3% cette année, mais le groupe a 'mis en évidence un risque de mauvaise surprise au vu des pannes inattendues qui ont jusqu'ici émaillé son activité depuis le début de l'année', soulignent les analystes de RBC.



Le titre perdait 0,8% après cette publication, contribuant lourdement au repli de 0,3% essuyé au même moment par l'OSEBX, l'indice vedette de la Bourse d'Oslo.





