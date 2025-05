Equinor: le conseil d'administration va évoluer information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Equinor ASA annonce que son comité de nomination recommande l'élection de Dawn Summers au conseil d'administration à compter du 1er septembre 2025, en remplacement de Jonathan Lewis, qui démissionnera le 30 juin 2025.



Le comité propose également la reconduction de Jon Erik Reinhardsen comme président, d'Anne Drinkwater comme vice-présidente, ainsi que de Finn Bjørn Ruyter, Haakon Bruun-Hanssen, Mikael Karlsson, Fernanda Lopes Larsen et Tone Hegland Bachke comme administrateurs.



L'élection aura lieu lors de l'assemblée d'entreprise du 2 juin 2025, avec effet au 1er juillet 2025 pour les membres réélus.





Valeurs associées EQUINOR 239,650 NOK LSE Intl +1,16%