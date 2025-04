Equinor: lancement de 'Power', nouvelle entité du groupe information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 15:31









(CercleFinance.com) - Equinor annonce la création d'une nouvelle entité baptisée Power (PWR), regroupant ses activités d'énergies renouvelables et ses actifs de production d'électricité flexible.



Cette nouvelle unité vise à renforcer la compétitivité de la société et sa capacité de croissance sur le marché de l'électricité.



Helge Haugane, actuellement responsable de l'activité Gaz & Électricité au sein de la division Marketing, Midstream and Processing (MMP), est nommé vice-président exécutif de cette nouvelle entité à compter de septembre.



Equinor indique par ailleurs poursuivre le développement de son portefeuille avec plusieurs projets éoliens offshore au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Pologne, ainsi que des investissements dans le stockage d'énergie et les centrales à gaz avec captage de CO₂.





