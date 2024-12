Equinor: la participation dans Ørsted portée à 10% information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé lundi avoir porté à 10% sa part dans Ørsted, deux mois et demi après avoir acquis 9,8% du capital du spécialiste danois de l'éolien en mer.



Comme prévu au mois d'octobre au moment de sa prise de participation minoritaire, la compagnie énergétique norvégienne a fait l'acquisition de 840.764 actions supplémentaires d'Ørsted, soit 0,2% du capital.



Dans un communiqué, Equinor dit avoir racheté les titres sur la base d'un prix unitaire de 398,5 couronnes danoises, soit un montant total de 2,3 milliards de dollars.



Ørsted conçoit, construit et exploite des parcs éoliens en mer et terrestres, des centrales solaires, des installations de stockage d'énergie, des installations de production d'hydrogène renouvelable et de combustibles verts et des centrales de bioénergie.



L'entreprise, qui emploie 8400 personnes, a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 10,6 milliards de dollars.





