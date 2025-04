Equinor: Johan Castberg est entré en service information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le champ pétrolifère Johan Castberg en mer de Barents est entré en service hier. Le champ produira pendant 30 ans et permettra de renforcer le rôle de la Norvège en tant que fournisseur d'énergie.



Johan Castberg est situé à environ 100 kilomètres au nord du champ de Snøhvit dans la mer de Barents. La profondeur de l'eau est de 360 à 390 mètres. Il s'agit du deuxième champ pétrolier de la mer de Barents et le champ le plus septentrional de Norvège.



Au plus fort, Johan Castberg peut produire 220 000 barils de pétrole par jour, précise le groupe.



'Nous prévoyons que ce développement majeur du champ, d'un coût de 86 milliards de couronnes norvégiennes, sera remboursé en moins de deux ans ', a déclaré Geir Tungesvik, vice-président exécutif d'Equinor en charge des projets, du forage et de l'approvisionnement.





