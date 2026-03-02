Equinor jaillit sur une découverte, Thales s'arme et Accor se vide
Actions en hausse :
Equinor ( 9%): le pétrolier norvégien combine la découverte d'un gisement de 25 à 89 millions de barils en mer du Nord avec l'envolée du Brent ( 8%) portée par les tensions au Moyen-Orient. TotalEnergies, Shell et Repsol profitent également de ce contexte géopolitique.
Galp ( 8%) : le pétrolier portugais lance un programme de rachat d'actions de 250 MEUR et augmente son dividende de 4%, profitant elle aussi du contexte géopolitique. Les perspectives 2026 solides renforcent l'attractivité du retour aux actionnaires.
Kongsberg Gruppen ( 5%) : Arctic relève massivement son objectif de cours de 275 à 440 NOK ( 60%) et passe à l'achat sur le groupe norvégien de défense et de technologie maritime. Le relèvement spectaculaire reflète les perspectives solides dans un contexte de réarmement européen.
Thales ( 6%) : le groupe de défense français s'envole dans le sillage de l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Saab, Dassault Aviation, BAE systems et Exosens profitent également de ce contexte avec des hausses similaires.
Hapag-Lloyd ( 5%) : l'armateur allemand suspend ses transits par le détroit d'Ormuz et instaure une surtaxe de guerre substantielle (1 500 à 3 500 USDpar conteneur) qui va booster ses revenus. La désorganisation logistique dans le Golfe profite aux compagnies maritimes capables de réacheminer les flux.
Ypsomed ( 4%) : le fabricant suisse de systèmes d'injection et de perfusion annonce un rachat d'actions massif de 150 MCHF avec annulation des titres. L'opération combine un rachat ferme de 100 MCHF auprès de l'actionnaire principal Willy Michel et une offre publique à 300 CHF par action.
Actions en baisse :
Informa (-11%): la société spécialisée dans l'organisation d'évènements souffre de son exposition au Golfe. L'exposition du résultat net à cette région est autour de 8%, en pleine période de ramadan, aucun événement B2B n'a généralement lieu. Si le conflit s'installe, l'impact pourrait être plus élevé.
Accor (-10%): le secteur du voyage entraîné vers le bas à cause du conflit en Iran. Suite aux frappes initiées par les Etats-Unis et Israël, les compagnies aériennes et les sociétés de logement saisonnier plongent. Lufthansa perdait 6% à l'ouverture, Ryanair 4% et le groupe IAG 7%.
Avolta AG (-6%): l'entreprise exploitante de boutiques situées dans les aéroports finalise l'annulation de 4,9 M de ses propres actions. Les titres représentaient 3,32% du capital, sur fond de conflit dans les pays du Golfe, le marché réagit mal à la nouvelle.
Raiffeisen Bank International (-5%): le fournisseur de service et de technologie pour les solutions d'investissement cède l'essentiel de sa participation dans Leonteq. La collaboration n'est pas remise en cause mais le marché y voit une fragilisation de l'accord.
Mediobanca (-5%): l'incertitude sur le projet de fusion avec MPS pèse sur le titre. L'Etat italien, qui avait sauvé MPS en 2017 en acquérant 68% de la société, a annoncé se retirer totalement. Le manque d'information concernant le ratio d'échange des actions fait plonger le titre.
BMW (-3%): le fabricant allemand souffre du rappel de centaines de milliers de véhicules en raison d'un problème potentiel de câblage pouvant provoquer un incendie. La cour fédérale allemande examine les plaintes climatiques concernant BMW et Mercedes.
