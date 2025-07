Equinor: investit 1,1 MdE dans la phase 3 de Johan Sverdrup information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que, avec ses partenaires, il investit 13 milliards de NOK (soit 1,1 MdE) dans la troisième phase du champ Johan Sverdrup, présenté comme 'l'un des champs pétroliers les plus sobres en carbone au monde'.



Cette extension prévoit l'installation de deux nouveaux gabarits sous-marins raccordés à l'infrastructure existante, permettant d'accroître la production récupérable de 40 à 50 millions de barils équivalent pétrole.



La mise en production est attendue pour le quatrième trimestre 2027.



Grâce à l'IA, le projet a optimisé l'implantation des puits, générant des économies de 130 millions NOK (environ 11 ME).



TechnipFMC a remporté le contrat EPCI des infrastructures sous-marines pour environ 5,3 milliards NOK (450 ME).



D'autres contrats, dont la modification des plateformes et le forage de huit puits, seront attribués ultérieurement.







