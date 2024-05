Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: investissement dans le champ gazier de Troll West information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - Equinor et ses partenaires investiront comptent investir plus de 12 milliards de NOK (1,04 milliard d'euros) pour développer l'infrastructure gazière de Troll West et maintenir les niveaux élevés d'exportation de gaz jusqu'en 2030.



La deuxième étape du projet Troll Phase 3 comprendra huit nouveaux puits, une nouvelle conduite de gaz vers la plateforme Troll A et des modifications de celle-ci. Les premiers puits seront opérationnels fin 2026.



Ce développement vise à produire environ 55 milliards de mètres cubes standard de gaz, avec une contribution annuelle de 7 milliards de mètres cubes.





