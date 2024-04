Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: forte chute des bénéfices au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 12:43









(CercleFinance.com) - Equinor a enregistré un bénéfice net de 2672 M$ au 1er trimestre 2024, un chiffre en repli de 46% par rapport au 1er trimestre 2023.



En données ajustées, le bénéfice net ressort à 2836 M$ en repli de 27% par rapport à la même période un an plus tôt.



De son côté, le BPA ajusté ressort à 0,96 euro, en contraction de 22%.



Le chiffre d'affaires total du groupe atteint 25,1 Mds$, contre 29,2 Mds$ un an plus tôt.



Anders Opedal, président-directeur général d'Equinor, estime que la société a généré de solides résultats financiers grâce à une solide performance opérationnelle dans l'ensemble de l'entreprise.



' Nous maintenons une approche axée sur la valeur en matière de croissance des énergies renouvelables. Au cours du trimestre, nous avons obtenu des conditions nettement meilleures pour nos projet Empire Wind 1 aux États-Unis et a démarré la commercialisation production des centrales solaires de Mendubim au Brésil', a-t-il ajouté.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate +3.39% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +3.09% EQUINOR OTCBB 0.00%