Equinor: financement bouclé pour les projets éoliens Bałtyk information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Equinor (50%) et Polenergia (50%) ont finalisé le financement de leurs projets éoliens offshore Bałtyk 2 et Bałtyk 3, avec deux financements totalisant plus de 6 milliards d'euros.



Ces parcs, d'une capacité totale de 1440 MW, assureront l'électricité de 2 millions de foyers polonais, avec une production commerciale complète prévue en 2028. Les projets bénéficient de contrats de différence garantissant un prix d'environ 71 E/MWh pendant 25 ans.



Equinor assurera la construction et l'exploitation, avec une base opérationnelle à Łeba. Les travaux terrestres avancent, la fabrication des composants clés a commencé, et les opérations maritimes débuteront l'an prochain.







