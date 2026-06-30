Equinor et Vår Energi s'accordent sur un échange d'actifs sur le plateau continental norvégien

La compagnie d'énergie pétrolière et éolienne norvégienne Equinor et Vår Energi ont convenu d'un échange d'actifs sur le plateau continental norvégien (NCS). La transaction permet de poursuivre la maturation de la découverte de gaz de Peon en vue de son développement et renforce la position d'Equinor dans la zone Troll-Fram. Vår Energi est un groupe spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel sur ce plateau.

Selon les termes de l'accord, Equinor transférera 32,5% de sa participation dans la découverte de Peon ainsi que le rôle d'opérateur à Vår Energi, dans le cadre d'un échange d'actifs plus large.

En contrepartie de cette transaction, Equinor recevra des participations dans des actifs en production et des licences de développement, notamment une part de 5% dans le champ de Fram, ainsi que les positions de Vår Energi dans les découvertes de Grosbeak et Mulder et le prospect de Grønngylt, qui font partie du développement de Ringvei Vest.

Equinor et ses partenaires se sont mis d'accord sur le concept de développement de Peon qui prévoit une solution de raccordement (tie-back) à Gjøa. Ce développement devrait prolonger la durée de vie du pôle (hub) et soutenir la production de gaz à long terme dans la zone. Le gaz provenant de Peon devrait être traité via Kårstø, créant ainsi de la valeur supplémentaire pour Equinor.

Dans le détail, Peon est l'une des plus grandes découvertes de gaz non développées sur le plateau continental norvégien, avec des ressources récupérables estimées entre 105 et 195 millions de barils d'équivalent pétrole. La découverte est située à environ 60 kilomètres du champ de Gjøa.

La finalisation de la transaction, y compris le transfert du rôle d'opérateur et le détourage (carve-out), est soumise aux approbations d'usage. Equinor restera l'opérateur jusqu'à la conclusion définitive de l'accord.

L'accord avec Vår Energi s'inscrit dans le cadre d'une série de transactions par lesquelles Equinor a activement optimisé son portefeuille sur le plateau continental norvégien (NCS).