Equinor et Shell annoncent les dirigeants d'Adura, leur coentreprise offshore
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 11:44
Selon le communiqué d'Equinor, ces nominations marquent une étape clé vers l'établissement d'Adura comme premier producteur indépendant de la mer du Nord britannique.
Neil McCulloch, actuellement directeur général de Spirit Energy, apporte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur énergétique. Il déclare vouloir 'construire une entreprise opérationnellement excellente et tournée vers l'avenir'.
Nicoletta Giadrossi, présidente expérimentée de conseils d'administration dans l'énergie et les infrastructures, souligne l'opportunité 'de façonner l'avenir énergétique du Royaume-Uni'.
Créée en décembre 2024, Adura regroupera les actifs offshore britanniques des deux groupes. Le lancement est prévu d'ici fin 2025, sous réserve des autorisations réglementaires.
Valeurs associées
|241,800 NOK
|LSE Intl
|+0,50%
A lire aussi
-
Israël a adressé lundi "un dernier avertissement" au Hamas, le sommant de libérer les otages retenus à Gaza sous peine d'être anéanti, après une mise en garde similaire lancée par le président américain Donald Trump au mouvement islamiste palestinien. Le jour même ... Lire la suite
-
Les services de secours israéliens ont annoncé que cinq personnes avaient été tuées et plusieurs blessées lundi dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est, une des plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. L'attaque ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Tesla, mineurs d'or ; futures à jour) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer