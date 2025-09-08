 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Equinor et Shell annoncent les dirigeants d'Adura, leur coentreprise offshore
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 11:44

(Zonebourse.com) - Equinor et Shell annoncent la nomination de Neil McCulloch comme directeur général et de Nicoletta Giadrossi comme présidente d'Adura, leur coentreprise offshore au Royaume-Uni.
Selon le communiqué d'Equinor, ces nominations marquent une étape clé vers l'établissement d'Adura comme premier producteur indépendant de la mer du Nord britannique.
Neil McCulloch, actuellement directeur général de Spirit Energy, apporte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur énergétique. Il déclare vouloir 'construire une entreprise opérationnellement excellente et tournée vers l'avenir'.
Nicoletta Giadrossi, présidente expérimentée de conseils d'administration dans l'énergie et les infrastructures, souligne l'opportunité 'de façonner l'avenir énergétique du Royaume-Uni'.
Créée en décembre 2024, Adura regroupera les actifs offshore britanniques des deux groupes. Le lancement est prévu d'ici fin 2025, sous réserve des autorisations réglementaires.

Valeurs associées

EQUINOR
241,800 NOK LSE Intl +0,50%
