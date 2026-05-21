Equinor et Aker BP s'échangent des actifs clés pour accélérer leurs projets en Norvège

Equinor et Aker BP ont conclu un accord de collaboration stratégique visant à accroître la production future et la création de valeur sur des segments sélectionnés de leurs portefeuilles respectifs sur le plateau continental norvégien (NCS : Norwegian Continental Shelf, zone maritime sous souveraineté de la Norvège qui s'étend au-delà de ses eaux territoriale).

Aker BP est une compagnie pétrolière et gazière norvégienne spécialisée dans l'exploration, le développement et la production d'hydrocarbures, active exclusivement sur le plateau continental norvégien.

Les deux parties chercheront à s'aligner sur des domaines clés d'intérêt commun sur le plateau continental norvégien, dans le but d'accélérer le développement des ressources pour maintenir des niveaux de production élevés et générer de la valeur.

Dans un premier temps, les partenaires ont convenu d'une série de transactions dans les zones de Troll-Fram (Ringvei Vest), Yggdrasil et Wisting, ce qui permettra de renforcer leur alignement sur les développements futurs.

En outre, la transaction comprend la cession à Aker BP d'une participation de 19% dans plusieurs découvertes de la zone de Ringvei Vest : à savoir les découvertes de Grosbeak, Røver Nord & Sør, Toppand et Swisher.

Cet accord renforce l'alignement des intérêts de participation dans les licences, favorisant ainsi une approche plus coordonnée de la planification du développement et de l'exécution des projets. Les parties ambitionnent également d'intégrer la découverte de Kveikje dans le développement de Ringvei Vest.

Equinor est l'opérateur de Ringvei Vest, qui devrait faire l'objet d'un développement en grappe ( cluster ) regroupant plusieurs découvertes de pétrole et de gaz dans la zone de Troll-Fram, en mer du Nord.

De plus, Equinor cédera une participation de 38,16% dans la licence Frigg UK à Aker BP, permettant un développement conjoint de la découverte d'Omega Alfa et du potentiel en ressources pétrolières du champ de Frigg dans cette zone. Cette cession permettra une évaluation et un développement coordonnés de cette découverte transfrontalière.

Dans le cadre de ces transactions, Equinor portera sa participation dans la découverte de Wisting de 35 à 42,5%, renforçant ainsi sa position dans la plus grande découverte non encore développée du plateau continental norvégien.

Enfin, Aker BP versera à Equinor une contrepartie financière en espèces de 23 millions de dollars.

Ces transactions soutiennent la stratégie d'Equinor visant à optimiser son portefeuille pétrolier et gazier, et permettent des développements à forte valeur ajoutée et opportuns sur le plateau continental norvégien à l'horizon 2035.