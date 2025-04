Equinor: en repli après la dégradation du conseil de RBC information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 12:19









(CercleFinance.com) - L'action de la compagnie énergétique Equinor compte mardi parmi les plus fortes baisses de l'indice OSEBX à la Bourse d'Oslo, pénalisée par un abaissement de recommandation de RBC.



Les analystes de la banque canadienne ont dégradé leur conseil à 'sous-performance' contre 'performance en ligne avec le secteur' auparavant, avec un objectif de cours ramené de 300 à 260 couronnes.



Vers 12h00, le titre perd 3,1% à comparer avec un repli de 0,6% pour l'OSEBX.



Dans une note de recherche, RBC fait remarquer que le cours de Bourse d'Equinor a bien résisté ces dernières semaines, en dépit de la tempête qui s'est abattu sur les marchés financiers.



Bien que le groupe soit largement considéré comme une valeur gazière européenne, l'établissement canadien redoute que son exposition au secteur pétrolier et que la structure fiscale prévue par la Norvège mette sa trésorerie sous pression et fasse repartir l'endettement à la hausse.



Avec ce phénomène, RBC craint que les redistributions de capitaux aux actionnaires deviennent moins intéressantes que celles versées par ses comparables en Europe.





Valeurs associées EQUINOR 239,450 NOK LSE Intl -3,31%