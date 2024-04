Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: échange d'actifs dans le gaz de schiste aux USA information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 16:47









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé lundi qu'il allait échanger son projet dans des formations schisteuses de l'Ohio contre une prise de participation au sein du gisement de gaz de schiste Northern Marcellus.



Aux termes de l'accord, Equinor va céder au groupe gazier EQT l'intégralité de ses activités, aujourd'hui exploitées en propres, dans l'extraction d'hydrocarbures de schiste dans le bassin des Appalaches.



La compagnie énergétique norvégienne recevra, en contrepartie, une participation de 40% au sein du champ Northern Marcellus (Pennsylvanie), qui n'est pas opéré par EQT Corporation.



La transaction doit s'accompagner du versement par Equinor d'une soulte de 500 millions de dollars.



Depuis 2020, Equinor estime avoir dégagé quelque 11 milliards de dollars de profits grâce à ses opérations aux Etats-Unis. Ses activités dans l'Ohio étaient les dernières qu'elle détenait dans les métiers dits 'onshore' aux Etats-Unis.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.86% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -2.75% EQUINOR OTCBB +1.38%