 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Equinor développe son portefeuille de solutions électriques intégrées au Brésil
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 14:38

Equinor a fait l'acquisition auprès de Vestas du complexe éolien terrestre Esquina do Vento, un projet de 230 MW prêt à construire. Grâce à cet investissement, Equinor élargit sa vaste offre énergétique au Brésil, renforçant ainsi son portefeuille électrique intégré pour assurer une croissance à long terme dans l'un des marchés stratégiques de l'entreprise.

L'acquisition, réalisée par Rio Energy (filiale à 100% d'Equinor), soutient la stratégie électrique du groupe visant à bâtir des portefeuilles multi-technologies axés sur le marché. En combinant production renouvelable, capacités opérationnelles et négoce d'énergie ( energy trading ), ces portefeuilles permettront d'accroître la création de valeur. Le complexe Esquina do Vento devrait générer des rendements de projet à deux chiffres.

Ensemble, les énergies renouvelables terrestres et les systèmes de stockage d'énergie par batterie constituent un pilier fondamental de la stratégie électrique d'Equinor, offrant une production compétitive et une grande modularité.

L'acquisition d'Esquina do Vento vient enrichir le portefeuille d'énergies renouvelables terrestres d'Equinor au Brésil.

Le complexe sera développé et exploité par la filiale Rio Energy, qui sert de moteur de croissance à l'entreprise dans le secteur des énergies renouvelables terrestres.

L'électricité produite par les actifs terrestres d'Equinor au Brésil sera négociée sur le marché local de l'énergie par Danske Commodities , la société de négoce d'énergie détenue à 100% par Equinor.

"Le Brésil est un marché stratégique pour Equinor, et Esquina do Vento renforce notre engagement à long terme pour bâtir une activité électrique robuste et compétitive dans le pays via notre filiale, Rio Energy. En investissant dans ce complexe renouvelable, nous élargissons notre offre énergétique et nos opportunités futures d'intégration et de négoce entre les différents actifs et sources d'énergie. Cette approche intégrée répond à la demande croissante du Brésil pour une énergie renouvelable et fiable, tout en créant de la valeur locale à long terme", déclare Veronica Coelho, vice-présidente senior et directrice pays pour Equinor Brésil.

Equinor bénéficie d'une présence historique au Brésil, avec un large portefeuille couvrant le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables et le négoce d'électricité.

Valeurs associées

EQUINOR
376,300 NOK LSE Intl -4,81%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank