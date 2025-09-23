 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 900,86
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Equinor démarre la production du champ Askeladd Vest
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 10:46

Equinor annonce le démarrage de la production du champ sous-marin Askeladd Vest, relié au champ Askeladd en mer de Barents.

Cette mise en service vise à maintenir la production de gaz naturel liquéfié (LNG) de l'usine de Melkøya à son niveau maximal jusqu'au projet Snøhvit Future prévu en 2028.

Le site de Hammerfest LNG, unique en Europe du Nord, traite 6,5 milliards de m³ de gaz par an, soit 5% des exportations gazières norvégiennes et environ 2% de la demande de l'Union européenne. Des navires spécialisés exportent vers l'Europe tous les cinq jours.

Les volumes récupérables d'Askeladd Vest sont estimés à 15 milliards de m³ pour un investissement de plus de 3 MdNOK.

Trond Bokn, vice-président senior projets, souligne la rentabilité du projet et ses retombées positives pour l'industrie norvégienne.
Le partenariat comprend Equinor (36,79%, opérateur), Petoro (30%), TotalEnergies (18,40%), Vår Energi (12%) et Harbour Energy (2,81%).

Valeurs associées

EQUINOR
245,800 NOK LSE Intl +1,70%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.09.2025 11:51 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC : * MICRON TECHNOLOGY MU.O doit publier ce

  • La police danoise à l'aéroport de Copenhague, à Kastrup, près de Copenhague, le 22 septembre 2025 ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )
    Le Danemark dénonce une "grave attaque" après le survol de drones à Copenhague
    information fournie par AFP 23.09.2025 11:50 

    Les autorités danoises ont dénoncé mardi une "grave attaque" contre les infrastructures du pays après le survol de l'aéroport de Copenhague par des drones d'origine inconnue qui ont bloqué le trafic aérien pendant quatre heures lundi. Les aéroports de Copenhague ... Lire la suite

  • La banque suisse UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler le litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal en France
    information fournie par AFP 23.09.2025 11:45 

    La banque suisse UBS a annoncé mardi qu'elle va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale. La banque, active dans la gestion de fortune, va s'acquitter ... Lire la suite

  • Le logo UBS est photographié sur une succursale de la banque suisse à Lucerne
    France: UBS va débourser 835 millions d'euros dans l'affaire de démarchage bancaire
    information fournie par Reuters 23.09.2025 11:40 

    La banque suisse UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal en France concernant ses activités transfrontalières entre 2004 et 2012, a déclaré la banque mardi. Dans le cadre de cette résolution, UBS paiera une amende de 730 millions d'euros ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank