Equinor découvre un nouveau gisement de pétrole dans le secteur de Snorre en mer du Nord
"Cette nouvelle découverte sera rapidement raccordée aux installations sous-marines existantes et produite via la plateforme Snorre A. L'exploration à proximité de champs existants ( near-field ) est essentielle pour prolonger la durée de vie des actifs en exploitation. Comme la majeure partie des infrastructures est déjà amortie, il s'agit de barils très compétitifs", déclare Erik Gustav Kirkemo, vice-président senior de la zone Sud pour l'exploration-production en Norvège chez Equinor.
La compagnie d'énergie pétrolière et éolienne norvégienne souligne que "les hydrocarbures norvégiens sont essentiels à la sécurité énergétique de l'Europe et que la Norvège couvre 20% de la demande européenne de pétrole et 30% de celle de gaz, mais la production des gisements actuels est en déclin".
Pour Equinor, "il est donc primordial d'intensifier l'exploration et d'accélérer la mise en valeur de nouvelles découvertes pouvant être raccordées aux champs existants".
Le groupe vise à maintenir en 2035 un niveau de production approximativement identique à celui de 2020. Cela correspond à environ 1,2 million de barils de pétrole et de gaz par jour provenant du plateau continental norvégien. "Environ 70% de ce volume proviendra de nouveaux puits et développements, et nous prévoyons de forer 250 puits d'exploration, pour la plupart à proximité de champs existants", précise Kirkemo.
Le champ Snorre est en production depuis 1992 et a continué de recevoir de nouveaux volumes, le plus récent étant le lancement du projet d'extension de Snorre ( Snorre Expansion Project ) en 2020. Ce développement sous-marin a ajouté 200 millions de barils et prolongé la durée de vie du champ au-delà de 2040.
La nouvelle découverte d'Omega South peut désormais être raccordée à cette infrastructure, ce qui contribue également à réduire le coût total de développement.
