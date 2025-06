Equinor: découverte en mer de Barents information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir découvert entre 9 et 15 millions de barils de pétrole sur le champ Johan Castberg, en mer de Barents. La découverte a été réalisée dans un nouveau segment, à 1769 mètres sous le fond marin et par 345 mètres de profondeur d'eau.



Grete Birgitte Haaland, vice-présidente Exploration & Production North, souligne que 'cette découverte, peu après le démarrage à pleine capacité de Johan Castberg, contribue à notre ambition d'augmenter les réserves du champ de 250 à 550 millions de barils au-delà des 450-650 millions initiaux'.



Equinor prévoit six nouveaux puits d'exploration ainsi que le développement rapide du projet Isflak, avec un lancement visé en 2028.



La société étudie le raccordement direct de cette découverte aux installations existantes. Deux plateformes poursuivront les forages dans la zone, avec un à deux puits d'exploration par an autour de Johan Castberg et Goliat.





Valeurs associées EQUINOR 253,650 NOK LSE Intl -0,39%