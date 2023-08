Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: contrat de forage avec SFL Corporation information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 12:51









(CercleFinance.com) - SFL Corporation a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat de forage au Canada avec une filiale d'Equinor pour la plate-forme semi-submersible Hercules.



Le contrat prévisionnel, estimé à 100 millions de dollars, porte sur un puits et comporte une option pour un puits supplémentaire.



Le contrat devrait débuter au deuxième trimestre 2024 pour une période d'environ 200 jours.



La plate-forme Hercules fore actuellement pour ExxonMobil au Canada puis transitera en Namibie pour un contrat avec Galp Energia qui devrait débuter au quatrième trimestre 2023.









Valeurs associées EQUINOR Tradegate -3.23% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -2.92% EQUINOR OTCBB -2.19%