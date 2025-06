Equinor: contrat de 10 ans et près de 20 Mds£ avec Centrica information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que Centrica lui achètera 55 TWh de gaz naturel par an -soit environ 5 milliards de m³- sur une période de dix ans à compter du 1er octobre 2025. Ce contrat à long terme, indexé sur les prix de marché, représente une valeur d’environ 20 milliards de livres sterling. Ce volume annuel couvrira près de 10 % de la demande gazière du Royaume-Uni. Le gaz proviendra du plateau continental norvégien, dont Equinor est le principal fournisseur pour le marché britannique. Le groupe souligne l’importance du gaz naturel pour sécuriser l’approvisionnement énergétique tout en soutenant la transition vers les énergies renouvelables. Côté britannique, Chris O’Shea, CEO de Centrica, insiste sur le rôle stratégique de ce contrat, à la fois pour la sécurité énergétique et le développement d’un futur marché de l’hydrogène.

