Equinor conclut un contrat de fourniture de gaz naturel sur cinq ans avec Eneco

Le géant énergétique norvégien Equinor a signé un accord de 5 ans avec la compagnie énergétique néerlandaise Eneco pour la fourniture de gaz naturel provenant du plateau continental norvégien. Les volumes de gaz seront livrés à LichtBlick, la filiale allemande détenue à 100% par Eneco. Aucun montant sur ce contrat n'a été divulgué. Cet accord renforce le rôle de la Norvège en tant que principal fournisseur de gaz de l'Europe et contribue à sécuriser l'approvisionnement énergétique du marché allemand.

L'accord court jusqu'à la fin de l'année 2030 et couvre des volumes annuels d'environ 2,2 térawattheures (soit environ 0,2 milliard de mètres cubes par an), les livraisons vers l'Allemagne ayant débuté en avril 2026. Le gaz fourni dans le cadre de cet accord présente une intensité d'émissions de gaz à effet de serre inférieure à celle des autres sources d'approvisionnement du réseau allemand.

Eneco achètera auprès d'Equinor des garanties d'origine, qualifiées de "qualités de durabilité", via la plateforme Attributes SAS. Selon LichtBlick, le gaz fourni au titre de ce contrat affiche une intensité de gaz à effet de serre inférieure d'environ 9% à celle de ses sources alternatives.

Commentant cet accord, Fréderic Lorec, analyste pour Alphavalue, explique que "le véritable enjeu ici ne concerne pas Equinor, mais l'Allemagne. Berlin s'est engagé dans une course contre la montre pour reconstituer ses stocks de gaz avant l'hiver, et alors que son déficit gazier structurel ne montre aucun signe de résorption, le pays est prêt à signer presque tout ce qui permet d'injecter des molécules dans le système".

A cette période de l'année, chaque milliard de mètres cubes compte, et les services publics allemands subissent une forte pression de la part des régulateurs pour démontrer la sécurité de leur approvisionnement avant la fin de la saison de remplissage. La signature de LichtBlick avec Equinor relève moins d'un choix stratégique que d'un signe de désespoir sur un marché tendu", relève l'analyste.

Alphavalue reste prudent sur le titre d'Equinor, "compte tenu de la volatilité du Brent, et un contrat d'approvisionnement de 2,2 TWh ne change en rien cette perspective".

A la suite de l'annonce de cet accord, l'action Equnior progresse de 1,67% à 371,10 couronnes norvégiennes.