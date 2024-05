Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: conclut un accord de swap avec Petoro information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Equinor et Petoro ont conclu un accord d'échange d'actifs à valeur neutre dans la région de Haltenbanken (Norvège).



Equinor augmentera sa participation dans le champ Heidrun et la découverte Noatun et réduira sa participation dans le champ Tyrihans et le champ Castberg, ainsi que dans les découvertes Carmen et Beta.



Pour rappel, Heidrun et Tyrihans sont deux des plus grands champs producteurs de la région de Halten, en mer de Norvège. Heidrun fait partie des champs ayant la durée de vie restante la plus longue du plateau continental norvégien.



' Bien qu'il s'agisse d'un échange à valeur neutre, cet alignement de la propriété ajoutera au fil du temps plus de valeur à toutes les parties de la région de Halten. Des partenariats équilibrés simplifieront les accords commerciaux, réduiront les coûts d'exploitation et accéléreront les nouveaux développements avec une production accrue à moindre coût ',déclare Kjetil Hove, vice-président exécutif de l'exploration et de la production en Norvège.



Après la finalisation de la transaction, Equinor détiendra 34,4 % dans Heidrun et 36,3 % dans Tyrihans, tandis que Petoro détiendra 36,4 % dans Heidrun et 22,5 % dans Tyrihans. La participation d'Equinor dans Johan Castberg sera de 46,3 %.



La date d'entrée en vigueur de l'accord est le 1er janvier 2025.





