Equinor cède sa participation dans le champ Peregrino à PRIO
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 11:52

Equinor annonce la finalisation de la vente de sa participation opérée de 40% dans le champ pétrolier Peregrino, au large du Brésil, à la société PRIO, qui en devient l'opérateur unique. Le groupe norvégien a perçu un total de 2,33 milliards de dollars, dont 1,55 milliard versé à la clôture de la transaction, après ajustements liés au dépôt initial et aux flux de trésorerie.

Selon Philippe Mathieu, vice-président exécutif Exploration & Production International, cette opération s'inscrit dans la stratégie de rotation d'actifs d'Equinor visant à renforcer son portefeuille en réallouant le capital vers des projets plus résilients et à plus fort potentiel.

Le champ de Peregrino, en production depuis 2011, a livré environ 300 millions de barils et demeure un actif majeur de la présence d'Equinor au Brésil. La société reste engagée dans le pays via ses projets Bacalhau, Raia et Roncador, ainsi que son portefeuille croissant d'exploration et d'énergies renouvelables.

Valeurs associées

EQUINOR
250,100 NOK LSE Intl +0,91%
