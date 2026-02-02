Equinor cède des actifs en Argentine à Vista Energy
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 14:36
La transaction inclut les 30 % d'intérêt non exploité d'Equinor dans l'actif Bandurria Sur et ses 50 % non exploités dans l'actif Bajo del Toro.
La contrepartie totale est évaluée à environ 1,1 milliard de dollars américains.
A la clôture, Equinor recevra un paiement initial en espèces de 550 millions de dollars ainsi que des actions dans Vista. La contrepartie inclut également des paiements conditionnels liés à la production et aux prix du pétrole sur une période de cinq ans.
La transaction est effective au 1er juillet 2025.
" Cette transaction renforce la flexibilité financière d'Equinor alors que nous évaluons les opportunités dans nos marchés internationaux principaux, où nous constatons une croissance substantielle vers 2030. " a déclaré Philippe Mathieu, vice-président exécutif d'Exploration & Production International.
Valeurs associées
|252,000 NOK
|LSE Intl
|-1,49%
A lire aussi
-
De nouveaux rappels de laitinfantile ont été annoncés lundi en France, où le seuil limite est désormais plus strict pour la toxine céréulide à l'origine de précédents rappels, tandis que l'agence sanitaire européenne vient également de durcir sa réglementation. ... Lire la suite
-
Face à la Chine et aux Etats-Unis, "l'Europe peut devenir une véritable puissance" si elle surmonte ses "vieilles divisions", selon Mario Draghi
Sans sursaut, "l'Europe risque de devenir subordonnée, divisée et désindustrialisée", a estimé Mario Draghi, dans un discours dans une université de Louvain ce lundi 2 février. L'Europe peut-elle devenir une "véritable puissance" ? L'ancien patron de la Banque ... Lire la suite
-
Depuis deux mois que des milliers de policiers fédéraux quadrillent Minneapolis, une famille d'immigrés mexicains reste enfermée chez elle à double tour par peur d'être embarquée par l'ICE.
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer