 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Equinor cède des actifs en Argentine à Vista Energy
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 14:36

Equinor a signé un accord avec Vista Energy pour céder sa position terrestre dans le bassin de Vaca Muerta en Argentine.

La transaction inclut les 30 % d'intérêt non exploité d'Equinor dans l'actif Bandurria Sur et ses 50 % non exploités dans l'actif Bajo del Toro.

La contrepartie totale est évaluée à environ 1,1 milliard de dollars américains.

A la clôture, Equinor recevra un paiement initial en espèces de 550 millions de dollars ainsi que des actions dans Vista. La contrepartie inclut également des paiements conditionnels liés à la production et aux prix du pétrole sur une période de cinq ans.

La transaction est effective au 1er juillet 2025.

" Cette transaction renforce la flexibilité financière d'Equinor alors que nous évaluons les opportunités dans nos marchés internationaux principaux, où nous constatons une croissance substantielle vers 2030. " a déclaré Philippe Mathieu, vice-président exécutif d'Exploration & Production International.

Valeurs associées

EQUINOR
252,000 NOK LSE Intl -1,49%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank