Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: BPA ajusté en contraction de 19% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - Equinor a enregistré un bénéfice net de 2285 M$ au titre du 3e trimestre 2024, un chiffre en repli de 9% par rapport au 3e trimestre 2023.



En données ajustées, le bénéfice net ressort à 2191 M$ en repli de 25% par rapport à la même période un an plus tôt.



De son côté, le BPA ajusté ressort à 0,79 euro, en contraction de 19%.



Le chiffre d'affaires total du groupe atteint 25,4 Mds$, contre 26 Mds$ un an plus tôt, soit -2%.



La société indique avoir produit 1127 GWh sur la période, un chiffre en hausse de 28%, dont 677 GWh de renouvelable (+82%), ainsi que 1984 millions de barils équivalent pétrole par jour au 3e trimestre, soit un recul de 1%.



Anders Opedal, président-directeur général d'Equinor, estime que la société est bien engagée pour générer un flux de trésorerie opérationnel solide, conformément à ce qui avait été annoncé lors de la mise à jour des marchés de capitaux en février.



'Au cours du trimestre, le champ Johan Sverdrup a atteint un record de production de plus de 756 000 barils de pétrole en une journée et a franchi le cap d'un milliard de barils produits depuis le démarrage il y a cinq ans. Cela renforce notre position pour fournir une énergie sûre et fiable à l'Europe', précise-t-il.





Valeurs associées EQUINOR 275,30 NOK LSE Intl +3,08%