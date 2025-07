Equinor: BPA ajusté en baisse de 25% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 10:02









(Zonebourse.com) - Equinor annonce avoir enregistré un bénéfice net de 1317 M$ au titre du 2e trimestre 2025, un chiffre en repli de 30% par rapport au 2e trimestre 2024.



En données ajustées, le bénéfice net ressort à 1670 M$ en repli de 31% par rapport à la même période un an plus tôt.



De son côté, le BPA ajusté trimestriel ressort à 0,64 euro, en baisse de 25 %.

Le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 25,1 Mds$, contre 25,5 Mds$ un an plus tôt, soit -2%.



La société indique avoir produit 1,12 TWh sur la période, un chiffre en hausse de 4%, dont 0,83 TWh de renouvelable (+26%), ainsi que 2096 millions de barils équivalent pétrole par jour au 2e trimestre, en hausse de 2%.



' Nous sommes en bonne voie pour atteindre la croissance de production prévue en 2025, conformément à nos prévisions. La solide performance opérationnelle et l'arrivée de Johan Castberg à son plateau de production sont des facteurs clés ce trimestre. Dans un contexte de marchés volatils, nous restons déterminés à être un fournisseur d'énergie de long terme pour l'Europe ', a déclaré Anders Opedal, CEO d'Equinor.





