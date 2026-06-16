Equinor augmente ses budgets et vise les 2,3 millions de barils par jour d'ici 2030

Ce mardi, Equinor a dévoilé sa nouvelle feuille de route stratégique axée sur trois piliers : fournir plus d'énergie, générer des flux de trésorerie en croissance et offrir des rendements supérieurs. Le géant pétrolier norvégien va doubler son programme de rachat d'actions pour 2026 en le portant à 3 milliards de dollars américains, avant d'introduire un cadre plus prévisible dès 2027. Il ambitionne de continuer à faire progresser son dividende trimestriel en numéraire par action de plus de 5% par an. En dépit de ces annonces, l'action recule de 1,32% à 321,40 couronnes norvégiennes, affichant une des plus fortes baisses à la Bourse d'Oslo.

Développer le NCS

Sur le plan énergétique, Equinor vise une hausse de la production de 150 000 barils équivalent pétrole (bep) par jour pour atteindre 2,3 millions de bep par jour d'ici 2030. Véritable pilier de l'entreprise et premier fournisseur de gaz d'Europe, le plateau continental norvégien (NCS = zone maritime sous souveraineté de la Norvège - principalement en mer du Nord, en mer de Norvège et en mer de Barents - où se trouvent les gigantesques gisements d'hydrocarbures et de gaz) voit ses prévisions de production relevées de 100 000 bep. Le groupe table désormais sur 1,35 million de bep par jour en 2030, et 1,3 million en 2035.

La production internationale de pétrole et de gaz devrait bondir de 30%, pour atteindre 950 000 bep par jour d'ici 2030. Cette croissance doit faire progresser le flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles (CFFO) de près de 80% (environ 9 MdsUSD en 2030) et générer environ 20 MdsUSD de flux de trésorerie disponible après capex et paiements de location entre 2026 et 2030.

La production d'électricité devrait être multipliée par quatre pour dépasser les 20 TWh en 2030.

Equinor va étendre ses capacités de commercialisation (marketing) et de trading sur des marchés ciblés. Le résultat opérationnel ajusté issu du trading et de l'optimisation des marchés devrait augmenter de 25% pour atteindre environ 500 MUSD par trimestre d'ici 2030.

Flux de trésorerie et discipline financière

En outre, Equinor anticipe une croissance de 30% des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (CFFO) après impôts sur la période 2025-2030. Quant au free cash flow, après capex et paiements de contrats de location, il devrait être supérieur à 40 MdsUSD sur la période 2026-2030.

Pour soutenir cette dynamique, les investissements organiques (capex) prévus s'élèvent à environ 12 MdsUSD, ou environ 10 MdsUSD en incluant les crédits d'impôt liés au projet éolien Empire Wind. Le groupe cible aussi une augmentation de 1 MdUSD de ses investissements en 2027 dans des projets pétroliers et gaziers à haut rendement.

Les capex annuels de 11 à 13 MdsUSD prévus pour la période 2028-2030 seront alloués à environ 60% au NCS, 30% au pétrole et gaz international, et 10% à l'électricité.

Le flux de trésorerie opérationnel devrait financer les investissements organiques, après déduction des crédits d'impôt, sur la période 2027-2030. Les projets devraient afficher des rendements nominaux sur capitaux propres supérieurs à 10%, avec un potentiel supplémentaire de valorisation du portefeuille.

De surcroît, la rentabilité des capitaux investis moyens (ROACE) est attendue supérieure à 15% par an de 2026 à 2030.

Une distribution de capital compétitive

L'entreprise norvégienne a l'intention de doubler le programme de rachat d'actions pour 2026, pour le porter à 3 MdsUSD qui intègre les actions à racheter auprès de l'État norvégien. Cette augmentation sera répartie à parts égales entre la troisième et la quatrième tranche du programme de rachat de 2026.

Equinor prévoit de lancer ces troisième et quatrième tranches à la suite de l'annonce respective de ses résultats des deuxième et troisième trimestres 2026. L'augmentation du rachat d'actions pour 2026 reste soumise à des approbations distinctes du conseil d'administration avant le démarrage de chaque tranche.

A partir de 2027, les rachats d'actions annuels devraient se situer dans une fourchette de 2 et 4 MdsUSD. Cela repose sur un prix du pétrole compris entre 60 et 80 USD le baril, d'un prix du gaz européen de 7 à 11 USD le MMBtu (= unité de mesure anglo-saxonne principalement utilisée sur les marchés financiers et énergétiques pour quantifier le gaz naturel), de la solidité du bilan et des perspectives macroéconomiques. Le montant et le lancement des futures tranches de rachat d'actions seront décidés par le conseil d'administration sur une base trimestrielle, conformément à la politique de dividende de l'entreprise.

Bien que la production de pétrole et de gaz progresse, Equinor maintient son ambition de réduire de 50% les émissions de ses propres installations d'ici 2030, en s'appuyant sur l'électrification sur le NCS et sur l'amélioration de l'efficacité énergétique. La société prévoit de réduire son intensité carbone nette dans une fourchette de 15 à 30% d'ici 2035.

Commentant cette stratégie d'Equinor, RBC souligne que "cette grande compagnie pétrolière est la première ces derniers temps à augmenter officiellement son budget d'investissement amont ( upstream capex ), avec des dépenses à court terme en hausse d'environ 1 MdUSD, et des dépenses à moyen terme légèrement supérieures aux attentes du marché".

Pour la banque canadienne, "cela entraîne des prévisions de volumes plus élevées, Equinor ciblant 2,3 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep/j) en 2030, contre un consensus d'environ 2 millions de bep/j, avec des augmentations à la fois sur le plateau continental norvégien (NCS) et dans son portefeuille international".

"Plus important encore, Equinor semble avoir élargi ses ambitions à l'échelle internationale, en ajoutant le Canada et l'Angola à la liste de ses projets de croissance, alors que le groupe se concentrait principalement sur le Royaume-Uni, les États-Unis et le Brésil", relève d'ailleurs RBC.