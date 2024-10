Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: acquisition de 9,8% des actions d'Ørsted information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir acquis 41 197 344 actions de Ørsted A/S, représentant 9,8 % des actions et des droits de vote de la société, devenant ainsi le deuxième plus grand actionnaire d'Ørsted après l'État danois.



Equinor précise ne pas chercher à obtenir une représentation au conseil d'administration.



Ørsted a une capacité nette de génération d'énergie renouvelable d'environ 10,4 GW et vise une capacité installée brute de 35 à 38 GW d'ici 2030.



La valeur actuelle de la participation d'Equinor dans Ørsted est d'environ 2,5 milliards USD.



Equinor prévoit d'augmenter sa participation à 10 % après approbation réglementaire, sans intention de relever davantage cette participation.







