Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: 2 plateformes alimentées par électricité terrestre information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que depuis le 7 septembre, ses plates-formes de Troll B et C ont commencé à être partiellement alimentées par l'électricité terrestre, réduisant ainsi les émissions de CO2 de quelque 250 000 tonnes par an.



Equinor précise que ce ce projet s'inscrit dans le plan d'électrification de Troll West (TWEL), approuvé en 2021.



L'électricité provient de Kollsnes et alimente les systèmes à bord des plateformes, à l'exception des compresseurs d'exportation fonctionnant au gaz.



L'électrification de Troll B et C contribue à réduire les émissions de CO2 de l'équivalent de 125 000 voitures à essence et abaissera les émissions annuelles de CO2 de 0,5 % des émissions totales de la Norvège.



L'électrification totale de Troll C est en cours et permettra une réduction supplémentaire de 200 000 tonnes de CO2 par an.







Valeurs associées EQUINOR 266,43 NOK LSE Intl -0,17%