Equinix fait face à une contestation concernant ses centres de données du Cap en raison de préoccupations environnementales

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* Des militants déposent un recours contre le projet

* Ils affirment que des informations environnementales sont nécessaires pour évaluer le projet

* Ils soulèvent des préoccupations concernant la consommation d'électricité et l'eau

(Mise à jour avec les commentaires d'un responsable de la ville du Cap) par Sharon Kimathi

Un projet de la société américaine Equinix EQIX.O visant à construire deux centres de données au Cap ne devrait pas être approuvé sans une divulgation complète de son impact sur l'eau, l'électricité et l'environnement, selon une objection formelle déposée auprès des urbanistes de la ville et consultée par Reuters.

Le Housing Assembly (HA), un mouvement social représentant plus de 20 communautés de la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud, et l'organisation britannique à but non lucratif Foxglove affirment que la demande ne peut être approuvée sans les informations essentielles nécessaires aux responsables pour évaluer le projet.

Alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour augmenter leur puissance de calcul à travers le monde, elles se heurtent à l’opposition locale de communautés préoccupées par des problèmes tels que la hausse des factures d’électricité, le stress hydrique, le bruit et la pollution.

“Il n’y a tout simplement pas assez d’informations pour prendre une décision sur un projet de cette envergure, sans détails concrets sur la consommation d’eau, les émissions, la demande en électricité, les générateurs diesel, la pollution atmosphérique, le bruit ou même les bâtiments eux-mêmes”, a déclaré Rosa Curling, codirectrice exécutive de Foxglove.

Le projet comprend deux grands centres de données au Cap dont la consommation électrique combinée pourrait atteindre 160 mégawatts, selon le document, mais des questions subsistent sur des points tels que le type de système de production d'électricité de secours dont disposera le site.

Les besoins en eau du site sont également particulièrement importants compte tenu des problèmes historiques de pénurie d’eau au Cap, a déclaré Mme Curling.

Le Cap a souffert d’une grave sécheresse en 2017-2018, également connue sous le nom de crise du “Jour zéro” , lorsque la ville a coupé l’eau dans la plupart des foyers car ses réservoirs avaient atteint un niveau dangereusement bas.

“Il semble y avoir une course effrénée au développement de centres de données sans que l’on réfléchisse correctement à l’impact que cela aura”, a ajouté Saadiyah Kwada, avocate au sein de l’organisation à but non lucratif Legal Resources Centre, au Cap.

Equinix – qui exploite déjà un site à Johannesburg fonctionnant à 100% à l’énergie renouvelable, selon son site web – a refusé de commenter l’objection déposée par la HA et Foxglove.

Le King David Golf Club, propriétaire de King Air Industrial, le site de développement sur lequel les centres de données doivent être construits, et Equinix ont 30 jours pour répondre, après quoi la ville dispose de 180 jours pour prendre une décision. KAI a refusé de commenter.

Eddie Andrews, conseiller municipal, adjoint au maire du Cap et membre du comité municipal chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a déclaré: “La ville du Cap doit encore évaluer la demande ainsi que tous les commentaires et objections reçus des services internes et externes, ainsi que des parties intéressées et concernées.”

“La ville ne peut pas faire d’autres commentaires car cette demande est toujours en cours de traitement”, a-t-il ajouté.

Le gouvernement sud-africain s’est engagé mercredi à stimuler l’investissement dans les infrastructures numériques, y compris les centres de données, par le biais d’incitations fiscales et de réformes politiques visant à étendre la connectivité tout en s’attaquant aux obstacles réglementaires.