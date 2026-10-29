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Equinix en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 16:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action de la société d'infrastructures numériques Equinix EQIX.O progresse de 4,2 % à 1 050,24 dollars, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus haut niveau depuis deux mois

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice à 10,325 milliards - 10,365 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 10,205 milliards - 10,285 milliards de dollars

** La société affiche des prises de commandes brutes record ce trimestre, signe d’une forte demande

** Par ailleurs, la société annonce une émission d’actions ordinaires de 700 millions de dollars ainsi qu’une émission sous forme de « shelf registration » dont le montant n’est pas divulgué

** Le titre se négocie au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours pour la première fois depuis début octobre

** La moyenne mobile sur 50 jours est un indicateur largement suivi pour évaluer la tendance à moyen terme d'une action

** Le titre se négocie à 53,91 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur, qui s’établit à 18,80 – données LSEG

** 30 analystes attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 5 "conserver"; le cours cible médian s’établit à 1 230 dollars – données LSEG

** Depuis la dernière clôture, EQIX a progressé de plus de 37 % depuis le début de l'année

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