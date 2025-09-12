Équilibre en vue à Wall Street ; Adobe sous les projecteurs

(AOF) - Les marchés américains sont attendus proches de l'équilibre avec un biais négatif à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, Wall Street a terminé en hausse, les trois principaux indices ayant battu de nouveaux records grâce aux perspectives de baisses des taux. L'indice de confiance de l'Université du Michigan sera à surveiller. Au tableau des valeurs, Adobe est attendu dans le vert grâce à un plus grand optimisme sur ses perspectives. À quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 s'effritent de 0,05% et ceux sur le Nasdaq Composite grappillent 0,08%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse, les trois indices vedettes de Wall Street ayant clôturé sur de nouveaux records. L'indice des prix à la consommation en août est ressorti en hausse de +0,4% sur un mois, légèrement au-dessus des attentes du marché, après +0,2% en juillet. Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed baisse ses taux d'un quart de point le 17 septembre. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont ressorties au plus haut depuis 2021. Le Dow Jones a progressé de 1,46% à 46108 points et le Nasdaq a glané 0,72% à 22043 points.

Les chiffres macroéconomiques

A 16 heures, les investisseurs prendront connaissance des données préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan pour le mois de septembre.

Les valeurs à suivre

Adobe

Adobe est attendu dans le vert grâce à un plus grand optimisme sur ses perspectives. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au troisième trimestre, clos fin août, un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars, ou 4,18 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,76 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 5,31 dollars, dépassant de 5,17 cents le consensus.

Microsoft

La Commission européenne a annoncé avoir accepté les engagements de Microsoft visant à répondre aux préoccupations de l'Union européenne en matière de concurrence concernant Teams, sa plateforme populaire de collaboration en équipes. Le groupe technologique américain mettra ainsi à disposition des versions de ces suites sans Teams et à un prix réduit et permettra aux clients disposant de licences à long terme de passer aux suites sans Teams.

Nvidia

Selon Bloomberg, Nvidia et OpenAI prévoient d'investir plusieurs milliards de dollars dans la construction de centre de données au Royaume-Uni. Des annonces officielles sont attendues la semaine prochaine, lors de la visite dans le pays du président des États-Unis. Toujours selon le média, les deux sociétés américaines envisageraient de s'associer à Nscale Global Holding Ltd, une entreprise londonienne de centres de données. Le secteur de l'Intelligence Artificielle a des besoins de plus en plus importants en termes de puissance de calcul.