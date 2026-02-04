Equifax voit la traction de VantageScore augmenter et vise une forte croissance en 2026

Le directeur général d'Equifax EFX.N , Mark Begor, a déclaré mercredi que l'adoption du score de crédit VantageScore devrait s'accélérer à mesure que la clarté réglementaire concernant son utilisation sur le marché hypothécaire s'établira, après que l'agence d'évaluation du crédit ait annoncé une forte croissance de ses bénéfices annuels.

Le marché de l'évaluation des prêts hypothécaires est dominé par Fair Isaac Corp FICO.N , qui a dévoilé l'année dernière ses plans pour vendre ses évaluations de crédit "FICO" directement aux prêteurs hypothécaires et aux revendeurs, sans passer par les agences d'évaluation du crédit.

Fondé en 2006, le rival de FICO, VantageScore, est détenu conjointement par les agences d'évaluation du crédit Equifax, Experian EXPN.L et TransUnion TRU.N .

Le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, Bill Pulte, a déclaré en juillet qu'il autoriserait les géants du financement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac à utiliser VantageScore 4.0 afin d'accroître la concurrence dans le secteur de l'évaluation du crédit.

"L'obstacle majeur qui reste à franchir est que la FHFA ainsi que Fannie et Freddie terminent leur travail dans le cadre d'un processus technologique et de planification", a déclaré M. Begor lors d'un appel avec des analystes.

Il a ajouté que Vantage est largement adopté dans le domaine non hypothécaire et qu'une poignée de prêteurs ont déjà effectué la conversion.

Les scores de crédit sont utilisés dans tout le système financier pour évaluer le risque de l'emprunteur. Equifax a enregistré un bond de 20 % de ses revenus hypothécaires aux États-Unis au quatrième trimestre.

L'entreprise s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel

se situe entre 6,66 et 6,78 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 6,59 milliards de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

Après un ralentissement prolongé dû à des taux d'intérêt élevés, la baisse des coûts d'emprunt relance l'activité de refinancement et de montage sur le marché hypothécaire américain, créant une demande de vérifications de solvabilité et d'évaluations des risques.

Par action, le bénéfice ajusté a été de 2,09 dollars pour les trois mois se terminant le 31 décembre, dépassant les attentes de 2,05 dollars.

Les dirigeants ont déclaré que les données d'Equifax étaient protégées par un "fossé" qui les mettait à l'abri des tentatives d'autres entreprises d'utiliser l'IA pour désintermédier l'entreprise.

Ces commentaires sont intervenus alors que les stocks mondiaux de logiciels poursuivent leur chute en raison des craintes que l'IA ne perturbe les affaires .

Equifax était en baisse de 0,7 %, inversant les gains après les résultats.