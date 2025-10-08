Equifax en hausse après avoir réduit le prix de ses scores de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions de l'agence américaine d'évaluation du crédit Equifax EFX.N augmentent de 3 % avant le marché pour atteindre 245 $

** La société a déclaré mardi qu'elle prévoyait d'offrir son service d'évaluation de crédit VantageScore 4.0 à un prix inférieur de plus de 50 % à celui du leader du marché, Fair Isaac Corp FICO.N , plus connu sous le nom de FICO.

** FICO a dévoilé la semaine dernière son intention de vendre ses scores de crédit directement aux prêteurs hypothécaires et aux revendeurs

** Cette décision, qui pourrait potentiellement exclure les agences d'évaluation du crédit telles qu'Equifax, a fait plonger les actions des principales agences

** Les actions de FICO chutent de 2,6 % à 1 830 $ avant la cloche

** À la dernière clôture, les actions d'EFX ont chuté de 6,6 % depuis le début de l'année, tandis que celles de FICO ont baissé de 5,6 %